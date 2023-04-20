Як ефективно очистити скляний стіл: поради від професійних клінерів

Скляні столи є чудовим варіантом для невеликих приміщень. Вони додають відчуття розкоші та вишуканості. Однак миття скляних столів може стати справжнім головним болем, якщо не знати, як робити це правильно.

Скляні меблі розкішні тим, що максимально прості. Але вони притягують пил, як ніщо інше. Також на скляних столах дуже видно відбитки пальців. Професійні клінери розповіли, як їх треба правильно очищувати.

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Як чистити скляний стіл

Спочатку витріть пил та будь-яке сміття сухою тканиною, ганчіркою або щіткою з м'якою щетиною. Якщо у вас чорний скляний стіл, який, здається, завжди вкритий тонким шаром пилу, спробуйте використати вологу ганчірку.

Одним із найкращих методів, які ми знайшли для очищення скляного столу, безсумнівно, є використання серветки з мікрофібри! Серветки з мікрофібри справді чудово очищують пил і бруд, не залишаючи смуг,

– кажуть експерти.



Скляний стіл треба витирати мікрофіброю / Фото iStock

У поєднанні із засобом для очищення скла мікрофібра ідеально очистить стіл. Клінери радять зробити свій власний засіб. Для цього треба змішати воду та білий оцет у рівних пропорціях. Воду обирайте фільтровану, бо після жорсткої залишиться помутніння чи розводи.

Найважче на скляних столах очистити краї. Експерт Беккі Декер радить: "Щоб не пропустити жодної плями, візьміть ватний диск і занурте його в мийний розчин. Обережно проведіть по краях столу – готово".