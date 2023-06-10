Як помити вікна до блиску за допомогою двох засобів: трюк від професіонала

Процес миття вікон може здатися легким. Однак часто досягти блискучого результату без розводів важче, ніж очікувалося. Розповідаємо, як це зробити, використовуючи лише два засоби.

Якщо вам цікаво, як ефективно помити вікна, ці поради, схвалені експертами, вам стануть у пригоді. Усе що потрібно: ганчірка з мікрофібри, сода та оцет.

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Як помити вікна за допомогою соди та оцту

Ми все більше усвідомлюємо необхідність уникати токсичних засобів для миття вікон. Адже вони можуть зашкодити здоров'ю та навіть зіпсувати вікна в довгостроковій перспективі. Харчова сода є натуральним очисником, від якого вікна сяятимуть.

Експертка з прибирання Алісія Джонсон розповідає, що спочатку треба насипати невелику кількість соди на ганчірку. Потім мийте нею вікна.

Немає жодної потреби вдаватися до агресивних дій, тому що сама по собі харчова сода діятиме як ефективний абразив, який легко очищує будь-який тип бруду, пилу чи іншого сміття. Однак найкраще те, що він достатньо м'який, тому ніколи не подряпає поверхню ваших вікон,

– каже Джонсон.

Далі потрібно буде відмити соду зі скла. Для цього Алісія пропонує наповнити невелику миску теплою водою та іншою тканиною відмити соду зі скла. Знову ж таки не прикладайте силу, завжди використовуйте м'який дотик.

Експерти також люблять мити оцтом. Цей крок є необов'язковим, оскільки ваші вікна може очистити і просто сода. Та це доволі гарна ідея, щоб мати кращий результат.

Щоб забезпечити ще кращі результати прибирання, ви можете додати до суміші оцет. Почніть зі змішування рівних частин оцту та води в пляшці з розпилювачем. Нанесіть трохи суміші на вікно, перш ніж витирати розчин сухою тканиною або паперовими рушниками,

– радить експертка з прибирання.

Якщо ви хочете, щоб вікна були максимально блискучі, то витріть їх сухою тканиною з мікрофібри після того, як скло остаточно висохне.