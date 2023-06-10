Если вам интересно, как эффективно помыть окна, эти советы, одобренные экспертами, вам пригодятся. Все что нужно: тряпка из микрофибры, сода и уксус.

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Как помыть окна с помощью соды и уксуса

Мы все больше осознаем необходимость избегать токсичных средств для мытья окон. Они ведь могут повредить здоровью и даже испортить окна в долгосрочной перспективе. Пищевая сода является натуральным очистителем, от которого окна будут сиять.

Эксперт по уборке Алисия Джонсон рассказывает, что сначала нужно насыпать небольшое количество соды на тряпку. Затем мойте ею окна.

Нет никакой необходимости прибегать к агрессивным действиям, потому что сама по себе пищевая сода будет действовать как эффективный абразив, легко очищающий любой тип грязи, пыли или другого мусора. Однако лучше всего то, что он достаточно мягкий, поэтому никогда не поцарапает поверхность ваших окон,

– говорит Джонсон.

Далее нужно будет отмыть соду из стекла. Для этого Алисия предлагает наполнить небольшую миску теплой водой и другой тканью отмыть соду из стекла. Опять же не прикладывайте силу, всегда используйте мягкое прикосновение.

Эксперты также любят мыть уксусом. Этот шаг не является обязательным, поскольку ваши окна может очистить и просто сода. Но это довольно хорошая идея, чтобы иметь лучший результат.

Чтобы обеспечить еще лучшие результаты уборки, вы можете добавить в смесь уксус. Начните со смешивания равных частей уксуса и воды в бутылке с распылителем. Нанесите немного смеси на окно, прежде чем вытирать раствор сухой тканью или бумажными полотенцами,

– советует эксперт по уборке.

Если вы хотите, чтобы окна были максимально блестящие, то протрите их сухой тканью из микрофибры после того, как стекло окончательно высохнет.