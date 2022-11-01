На Київщині відкрили ще одне модульне містечко: що про нього відомо

На Київщині відкрили дванадцяте модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб та тих, чиї будинки були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Як він зазначив, проєкт став можливим завдяки міцній співпраці із польським урядом.

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Модульне містечко у Василькові

Загалом містечко розраховане на 352 людини. Тут поселяться внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися із "гарячих" точок та прифронтових регіонів, а також мешканці васильківської багатоповерхівки, яка була зруйнована внаслідок російського авіаудару.

У містечку створені всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовою, але домівкою,

– написав Чернишов.



Кухня у модульному містечку / Фото "Хмарочос"

У містечку надаватимуться соціальні послуги, а діти зможуть навчатися онлайн. Окремо обладнана кімната для ігор та спортивний майданчик.



Кухонні поверхні у модульному містечку / Фото "Хмарочос"

Як і у модульному містечку, яке раніше встановили у Бучі, тут передбачено 88 кімнат. У спальнях є двоповерхові ліжка, шафи, робочі зони. Також є уся необхідна для життя техніка.



Спальні у модульних будиночках / Фото "Хмарочос"

Який вигляд має "Патріотичне містечко" у Василькові / Фото фейсбук Олексія Чернишова, "Хмарочос"