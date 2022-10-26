Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій. У відомстві наголосили, що до кінця року житлом планують забезпечити ще 5 000 осіб.

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Модульні містечка безоплатно, як гуманітарну допомогу, надає українській стороні Урядове агентство стратегічних резервів Польщі. Згідно з планами, їх буде облаштовано й підготовлено до заселення до кінця поточного року.

Наразі на території України облаштовано і заселено 11 модульних містечок для понад 3 500 людей у населених пунктах:

Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів),

Чернігівської (Новоселівка),

Львівської (Львів) областей.

Водночас ще 4 містечка перебувають на фінальному етапі облаштування.

Крім цього, до кінця року заплановано облаштування ще 13 модульних містечок для проживання майже 5 000 осіб,

– зазначають у Мінрегіоні.

Нагадаємо. Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що план першочергової відбудови соціального житла в Україні передбачає зведення 150 тисяч квартир для людей, які потерпіли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.