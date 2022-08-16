Розповідаємо, що відомо про проєкт, який називають військовим феноменом 21 століття. А також як замовити укриття та скільки воно коштує.

Читайте також Втримати ціну не вдасться: чому зараз вигідно інвестувати у новобудови

Модуль DOT: характеристики, ціни, призначення

Автори розповідають, що в основу розробки модуля DOT лягло бажання захистити кожного українця. Укриття є модульною капітальною залізобетонною фортифікаційною спорудою. Використовувати її можна для утримання довготривалої оборони.



Монтаж модульних укриттів / Фото інстаграм dot.ukraine

Загалом модуль DOT підійде для:

укріплення воєнних рубежів та блок-постів;

оборони адміністративних та інфраструктурних будівель;

оборони приватних будинків та баз.

Конструктивно модуль складається з двох частин: основа в формі перевернутої склянки та дна.

Варіанти принтів / Відео інстаграм dot.ukraine

Проєктом DOT передбачене комфортне перебування до 3 осіб. Також всередині можливе тимчасове зберігання негорючих матеріалів. Архітектори наголошують, що модульний бетонний виріб призначений для цілорічної експлуатації на вулиці.

До дрібниць продумане і внутрішнє оздоблення модуля. Інтер’єр виконано за допомогою дерев'яної дошки. Оскільки матеріал майже не проводить тепло – він є відмінним захисником від коливання температур. Таким чином, дерев'яний інтер'єр є не лише естетичним, а й практичним.



Всередині модуль обшитий деревом / Фото інстаграм dot.ukraine



Дошка може захистити вас від сильного нагрівання при температурному впливі, а також допоможе підтримувати комфортний температурний режим в будь-яку пору року.

Наразі є 2 методи монтажу укриттів – наземний та підземний. Крім того, можна обрати одну із 4-х комплектацій. Також автори пропонують нанести на об'єкт принт.



Архітектори пропонують 2 методи монтажу укриттів – наземний та підземний / Фото інстаграм dot.ukraine

Зверніть увагу! Модуль розроблений з урахуванням усіх технічних норм, державних стандартів та був перевірений спеціальним краш-тестом на військовому полігоні.

Краш-тест модуля DOT: дивіться відео

Виробляють укриття у Дніпрі. Є доставка по усій Україні. Цін базової комплектації – 197 000 гривень, повної – 237 000 гривень. Дещо дорожчими є версії із принтами. При оптовому замовленні виробники пропонують знижки. Замовити модулі можна на сайті dots.army.