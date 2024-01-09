Скільки коштує модульний будинок у карпатському місті Сколе

У відомому туристичному місті Сколе пропонують на продаж дерев'яний модульний будиночок. Він розрахований для комфортного проживання чотирьох осіб.

Модульний будинок площею 54 квадрати продають за 1,05 мільйона гривень. Квадратний метр коштує 19 500 гривень. Окремо оцінюють тераси: якщо крита площею 18 квадратів, то ціна – 10 500 гривень за квадрат, якщо ж закрита площею 14 квадратів, то вартість складає 5 500 гривень за квадрат. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень з платформи OLX.

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Модульний будинок серед природи Карпат

Планування будинку передбачає дві окремі спальні кімнати, велику кухню-вітальню, ванну кімнату та коридор з місцем для шафи або комори. Інтер'єр помешкання – сучасний у мінімалістському стилі.

Накрита тераса є продовженням будинку в боковій передній частині (спільний з житлом дах). А відкриту терасу встановлюють з довгої сторони будинку, яка веде до головного входу.

Інтер'єр модульного будиночка / Фото OLX

У вартість входить будинок, монтаж, внутрішнє оздоблення, розведена електрика і сантехніка.

Яка вартість оренди сучасного будинку в Тухлі

У карпатському селі Тухля здають в довгострокову оренду окремий будинок із сучасним ремонтом. У будинку є дві спальні, кухня-студія, ванна кімната й простора тераса з обідньою зоною. Площа житла становить 60 квадратів.

Будинок здають в оренду повністю мебльованим з найнеобхіднішою побутовою технікою. Опалення в помешканні – індивідуальне електричне. Вартість оренди такого будинку становить 20 тисяч гривень на місяць.