У розділі "Моє будівництво" будуть усі документи, де людина вказана замовником будівництва. Про це розповів міністр Михайло Федоров.

Зверніть увагу Що чекає ринок первинної нерухомості у 2023 році: прогноз гендиректора КН РІЕЛ

Що відомо про розділ "Моє будівництво"

Ще один крок у диджиталізації будівельної сфери. Запустили на порталі "Дія" в кабінеті громадянина розділ "Моє будівництво". Там зможете знайти всі документи, де ви вказані замовником будівництва,

– написав міністр цифрової трансформації.

Документи будуть доступні незалежно від способу подання: чи через портал "Дія", чи через ЦНАП.

Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи, але є один момент. Важливо, щоб ваші документи були датовані не раніше ніж липнем 2020 року.

"Більшість доступних документів у кабінеті створені після цієї дати. Саме тоді ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це було початком цифровізації сфери. Процес триває. Далі – більше", – зазначив Михайло Федоров.