В разделе "Моє будівництво" будут все документы, где человек указан заказчиком строительства. Об этом рассказал министр Михаил Федоров.

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Что известно о разделе "Моє будівництво"

Еще один шаг в диджитализации строительной сферы. Запустили на портале "Дия" в кабинете гражданина раздел "Моє будівництво". Там сможете найти все документы, где вы указаны заказчиком строительства,

– написал министр цифровой трансформации.

Документы будут доступны независимо от способа представления: через портал "Дия" или через ЦНАП.

Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица, но есть один момент. Важно, чтобы ваши документы были датированы не раньше июля 2020 года.

"Большинство доступных документов в кабинете создано после этой даты. Именно тогда мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это было началом цифровизации сферы. Процесс продолжается. Дальше – больше", – отметил Михаил Федоров.