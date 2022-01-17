Чи можливо заробити на "хрущовках": нюанси, про які варто знати покупцям

Кожен третій киянин живе у "хрущовці" – будинку, який був збудований у 60-х роках минулого сторіччя. Це панельні або цегляні будинки по 4 – 5 поверхів без ліфта.

За статистикою, лише у Києві налічується понад 3 тисяч малогабаритних будинків у яких проживає близько 500 тисяч осіб. Квартири у них виглядають привабливими завдяки низьким цінами. Однак чи вигідно купувати таке житло?

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Чи вигідно вкладати кошти у бюджетні "хрущовки"

Квартири в "хрущовках" – найдоступніший варіант для покупців, у яких є невелика сума на руках. Наразі таке житло можна знайти за 1 – 1,2 тисячі доларів за 1 квадратний метр. Так, двокімнатну квартиру в районі Борщагівки, Дніпровського чи Подільського району загальною площею 47 "квадратів" можна купити за 50 тисяч доларів.

Причому на ринку представлені варіанти на середніх поверхах з непоганим ремонтом. Зазвичай обирають їх молоді сім'ї або особи, які шукають перше житло.

Отримати пільговий іпотечний кредит на придбання такої квартири майже неможливо.

На початок грудня попит на вторинному ринку житла в найбільших містах України на 65% сконцентрований у сегменті малогабаритних квартир переважно радянської забудови. Саме у цьому сегменті в першому півріччі 2022 року можливе незначне зростання цін,

– розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) Юрій Піта.

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Які ризики чекають на покупців

Перед тим, як вибрати житло, потрібно оцінити його інвестиційну привабливість. Експерти зазначають, що купувати "хрущовки" для вигідно лише якщо власник продає їх зі знижкою 20 – 30%. В такому разі на такій квартирі можна заробити.

Водночас однією із головних проблем цієї нерухомості є застарілі комунікації, які часто не розраховані на велику кількість техніки на кухні. Як результат – у таких будинках регулярно зникає світло. Застарілі труби часто рвуться, тому періодично доводиться сидіти ще й без води та опалення. Навіть ремонт часто не рятує ситуацію.