Це означає, що новий власник чи власниця зможуть безкоштовно спостерігати за матчами на стадіоні "Лейтон Орієнт". Отже, захмарна ціна може бути виправданою лише для затятих вболівальників.

Зверніть увагу З урахуванням нових вимог: у Львові збудують школу з укриттям, басейном та просторими класами

Для звичайних мешканців – це шум і галас за великі гроші

У квартирі є простора спальня, ванна кімната та кухня з необхідною побутовою технікою та коморою. Потенційних покупців попереджають, що ціна за житло – не єдина витрата. Щорічна орендна плата за землю становитиме 250 фунтів (12 тисяч гривень), а обслуговування – ще 1950 (96 тисяч гривень).

Фанати футболу оцінять / Фото MediaDrum

Близькість до стадіону є перевагою лише для фанатів футболу, але для звичайних людей – це постійний шум та галас, який є на кожному матчі.

Нюансів достатньо, але в оголошенні вказують і кілька переваг. Зокрема, покупцям пропонують "фантастичну" організацію простору у вітальні-кухні з відкритим плануванням та краєвидом на Королівські сади.



Будинок, у якому розташована квартира / Фото MediaDrum

Також квартира розташована за кілька хвилин ходьби до станції метро Leyton, звідки можна доїхати до центру Лондона менш ніж за 15 хвилин.