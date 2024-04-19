Это означает, что новый владелец или владелица смогут бесплатно наблюдать за матчами на стадионе "Лейтон Ориент". Итак, заоблачная цена может быть оправданной только для ярых болельщиков.

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Для обычных жителей – это шум и гам за большие деньги

В квартире есть просторная спальня, ванная комната и кухня с необходимой бытовой техникой и кладовой. Потенциальных покупателей предупреждают, что цена за жилье – не единственный расход. Ежегодная арендная плата за землю составит 250 фунтов (12 тысяч гривен), а обслуживание – еще 1950 (96 тысяч гривен).

Фанаты футбола оценят / Фото MediaDrum

Близость к стадиону является преимуществом только для фанатов футбола, но для обычных людей – это постоянный шум и гам, который есть на каждом матче.

Нюансов достаточно, но в объявлении указывают и несколько преимуществ. В частности, покупателям предлагают "фантастическую" организацию пространства в гостиной-кухне с открытой планировкой и видом на Королевские сады.



Дом, в котором расположена квартира / Фото MediaDrum

Также квартира расположена в нескольких минутах ходьбы до станции метро Leyton, откуда можно доехать до центра Лондона менее чем за 15 минут.