Однокімнатну квартиру з виглядом на стадіон продають за понад 400 тисяч доларів

Фанати футболу мають шанс стати власниками особливої квартири в Лондоні. З вікна цього помешканння видно домашню арену команди Ліги 1, але заплатити за цю "розкіш" треба буде аж 437 тисяч доларів.

Це означає, що новий власник чи власниця зможуть безкоштовно спостерігати за матчами на стадіоні "Лейтон Орієнт". Отже, захмарна ціна може бути виправданою лише для затятих вболівальників.

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Для звичайних мешканців – це шум і галас за великі гроші

У квартирі є простора спальня, ванна кімната та кухня з необхідною побутовою технікою та коморою. Потенційних покупців попереджають, що ціна за житло – не єдина витрата. Щорічна орендна плата за землю становитиме 250 фунтів (12 тисяч гривень), а обслуговування – ще 1950 (96 тисяч гривень).

Фанати футболу оцінять / Фото MediaDrum

Близькість до стадіону є перевагою лише для фанатів футболу, але для звичайних людей – це постійний шум та галас, який є на кожному матчі.

Нюансів достатньо, але в оголошенні вказують і кілька переваг. Зокрема, покупцям пропонують "фантастичну" організацію простору у вітальні-кухні з відкритим плануванням та краєвидом на Королівські сади.



Будинок, у якому розташована квартира / Фото MediaDrum

Також квартира розташована за кілька хвилин ходьби до станції метро Leyton, звідки можна доїхати до центру Лондона менш ніж за 15 хвилин.