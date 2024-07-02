Два брати об'єдналися, щоб спроєктувати гірський будиночок площею 55 квадратних метрів. Свій проєкт вони назвали Tiny Farm Fort, і він виявився успішним завдяки порадам місцевих жителів.

Зверніть увагу Як частина природи: ви маєте побачити цей дзеркальний будинок у Вермонті

"Мурашиний будинок" в Індії

Глинобитний будинок брати збудували у віддаленій місцевості з приголомшливими краєвидами на річку Ганг.

Коли ми переїхали в Рішікеш, ми проводили багато часу з місцевими жителями, занурюючись у їхній спосіб життя, особливо з бабусею. В інші дні ми сиділи й спостерігали за сонцем, вітром і зірками, щоб спланувати архітектуру будинку, включно з розташуванням входу, спальної та банної зон, а також крихітного каміна,

– розповів Анш.

"Мурашиний будинок" / Фото Atik Bheda

Брати не впоралися б з проєктом, якби не їхня команда. До складу бригади входило понад 90 мандрівників із 18 країн. Їх чоловіки найняли через спеціальну платформу, завдання якої – надавати людям можливість пожити в будинку в обмін на кілька годин роботи.

Цікаво, що для виготовлення столу команда використовувала викинутий шифер, а для люстри – місцеве дерево.

Всупереч припущенням, бруд – дуже безпечний матеріал для будівництва будинку. Ми щодня проводили ритуали тупання і танців, змішуючи бруд із соломою і водою, щоб надати йому міцності. Якщо птахи та мурахи можуть будувати свої будинки, то чому ми не можемо?

– зазначив Рагхав.

Колоритні ворота / Фото Atik Bheda

Замість того, щоб покладатися на важку техніку, будівельники використовували традиційні методи будівництва. Результат, безумовно, вражає.