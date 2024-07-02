Два брата объединились, чтобы спроектировать горный домик площадью 55 квадратных метров. Свой проект они назвали Tiny Farm Fort, и он оказался успешным благодаря советам местных жителей.

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"Муравьиный дом" в Индии

Глинобитный дом братья построили в отдаленной местности с потрясающими видами на реку Ганг.

Когда мы переехали в Ришикеш, мы проводили много времени с местными жителями, погружаясь в их образ жизни, особенно с бабушкой. В другие дни мы сидели и наблюдали за солнцем, ветром и звездами, чтобы спланировать архитектуру дома, включая расположение входа, спальной и банной зон, а также крошечного камина,

– рассказал Анш.

"Муравьиный дом" / Фото Atik Bheda

Братья не справились бы с проектом, если бы не их команда. В состав бригады входило более 90 путешественников из 18 стран. Их мужчины наняли через специальную платформу, задача которой – предоставлять людям возможность пожить в доме в обмен на несколько часов работы.

Интересно, что для изготовления стола команда использовала выброшенный шифер, а для люстры – местное дерево.

Вопреки предположениям, грязь – очень безопасный материал для строительства дома. Мы ежедневно проводили ритуалы топания и танцев, смешивая грязь с соломой и водой, чтобы придать ему прочности. Если птицы и муравьи могут строить свои дома, то почему мы не можем?

– отметил Рагхав.

Колоритные ворота / Фото Atik Bheda

Вместо того, чтобы полагаться на тяжелую технику, строители использовали традиционные методы строительства. Результат, безусловно, впечатляет.