Брати власноруч побудували в горах "мурашиний будинок": який він має вигляд

Брати Анш і Рагхав Кумар з Індії відмовилися від сучасних методів будівництва на користь старовинних, які використовували корінні жителі. Вони втілили свою ідею глинобитного будинку, який місцеві назвали "мурашиним".

Два брати об'єдналися, щоб спроєктувати гірський будиночок площею 55 квадратних метрів. Свій проєкт вони назвали Tiny Farm Fort, і він виявився успішним завдяки порадам місцевих жителів.

Зверніть увагу Як частина природи: ви маєте побачити цей дзеркальний будинок у Вермонті

"Мурашиний будинок" в Індії

Глинобитний будинок брати збудували у віддаленій місцевості з приголомшливими краєвидами на річку Ганг.

Коли ми переїхали в Рішікеш, ми проводили багато часу з місцевими жителями, занурюючись у їхній спосіб життя, особливо з бабусею. В інші дні ми сиділи й спостерігали за сонцем, вітром і зірками, щоб спланувати архітектуру будинку, включно з розташуванням входу, спальної та банної зон, а також крихітного каміна,

– розповів Анш.

"Мурашиний будинок" / Фото Atik Bheda

Брати не впоралися б з проєктом, якби не їхня команда. До складу бригади входило понад 90 мандрівників із 18 країн. Їх чоловіки найняли через спеціальну платформу, завдання якої – надавати людям можливість пожити в будинку в обмін на кілька годин роботи.

Цікаво, що для виготовлення столу команда використовувала викинутий шифер, а для люстри – місцеве дерево.

Всупереч припущенням, бруд – дуже безпечний матеріал для будівництва будинку. Ми щодня проводили ритуали тупання і танців, змішуючи бруд із соломою і водою, щоб надати йому міцності. Якщо птахи та мурахи можуть будувати свої будинки, то чому ми не можемо?

– зазначив Рагхав.

Колоритні ворота / Фото Atik Bheda

Замість того, щоб покладатися на важку техніку, будівельники використовували традиційні методи будівництва. Результат, безумовно, вражає.