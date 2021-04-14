М'які панелі в інтер'єрі: що в них особливого і чому вони стали трендом

М'які стінові панелі є трендом в дизайні інтер'єру квартир і будинків. Вони забезпечують приміщенню оригінальність і унікальність.

Цей стильний дизайнерський прийом використовується у будь-яких кімнатах. Чим він особливий і що слід врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Манілова.

Читайте Темний дизайн: переваги і недоліки в інтер'єрі квартири

Сьогодні піде мова про м'які декоративні панелі! Безумовно – це тренд, чому?

– зазначила Манілова.

Переваги м'яких декоративних стінових панелей

красиво;

зручно;

додаткова звуко- і теплоізоляція;

універсальність;

легкість монтажу;

безліч варіацій, чим розбавити (латунні вставки, дзеркала, декоративні цвяхи та ін.).

М'які панелі можна підібрати на будь-який смак / Фото pinterest

Цікаво Шпалери у ванній кімнаті: які вибрати і як використовувати

За словами дизайнерки інтер'єру, цей прийом не є бюджетним.

Звичайно, якщо йдеться про бюджетний ремонт, то це не найдешевший варіант, але такі речі цілком доступні за розумними цінами. Порівнювати з обклеюванням шпалерами навіть не варто, але й ефект абсолютно різний,

– пояснила Дар'я Манілова.

Вона додала, що м'які панелі не лише стильно виглядають, але й створюють затишок та комфорт у кімнаті.

Стильний прийом дозволить зробити кімнату унікальною / Фото pinterest

Єдині, кому я не порекомендую такі панелі, – це алергіки. Але там з багатьма матеріалами є нюанси,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.

М'які панелі створюють комфорт і затишок у приміщенні / Фото pinterest