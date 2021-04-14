М'які панелі в інтер'єрі: що в них особливого і чому вони стали трендом

Джерело:Інстаграм Дар'ї Манілової
М'які стінові панелі є трендом в дизайні інтер'єру квартир і будинків. Вони забезпечують приміщенню оригінальність і унікальність.
Цей стильний дизайнерський прийом використовується у будь-яких кімнатах. Чим він особливий і що слід врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Манілова.
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Сьогодні піде мова про м'які декоративні панелі! Безумовно – це тренд, чому?
– зазначила Манілова.
М'які панелі можна підібрати на будь-який смак / Фото pinterest
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За словами дизайнерки інтер'єру, цей прийом не є бюджетним.
Звичайно, якщо йдеться про бюджетний ремонт, то це не найдешевший варіант, але такі речі цілком доступні за розумними цінами. Порівнювати з обклеюванням шпалерами навіть не варто, але й ефект абсолютно різний,
– пояснила Дар'я Манілова.
Вона додала, що м'які панелі не лише стильно виглядають, але й створюють затишок та комфорт у кімнаті.
Стильний прийом дозволить зробити кімнату унікальною / Фото pinterest
Єдині, кому я не порекомендую такі панелі, – це алергіки. Але там з багатьма матеріалами є нюанси,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
М'які панелі створюють комфорт і затишок у приміщенні / Фото pinterest