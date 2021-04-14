Останніми роками шпалери у ванній кімнаті стали трендом. Таке рішення дозволяє заощадити час і гроші, а також зробити приміщення унікальним.

Однак важливо враховувати деякі нюанси, використовуючи шпалери у ванній кімнаті. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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Боїшся клеїти шпалери у ванній? Не варто! Розповім про особливості вибору, поклейки та догляду за шпалерами у ванній кімнаті... І хоча зазвичай на стінах ванної кімнати ми звикли бачити плитку, пластикові панелі, фарбу або штукатурку, ув 2021 все більшої популярності набирають шпалери. Чому б не піти за трендом?

– зазначила Петрякова.

Шпалери у ванній: що врахувати

У ванній кімнаті – особливий мікроклімат (підвищена вологість, температурні перепади). Цей нюанс негативно позначається на шпалерах будь-якого виду. Звичайно ж, для ванної потрібно вибирати водовідштовхувальні шпалери, проте враховуйте, що навіть такі варіанти при зіткненні з водою і під впливом пари з часом втрачають свій зовнішній вигляд. Не рекомендується у ванній кімнаті використовувати шпалери для тих ділянок стін, які знаходяться поблизу води: стіни навколо ванни, зону "фартуха" навколо раковини, стіни в душовій кабіні.

Паперова основа при контакті з водою і парою розбухає, а при температурних перепадах розтріскується,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Шпалери на відміну від плитки можна замінити у будь-який момент / Фото pinterest

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Шпалери, які миються, призначені для ванної та мають спеціальне покриття, яке не допускає проникнення води в текстуру полотна.

Верхній полімерний шар витримує вологу чистку: побутовий бруд, пил і цвіль легко видаляються з поверхні. Не бійтеся мити такі шпалери, тільки дотримуйтеся інструкції на рулоні,

– пояснила Валентина Петрякова.

Важливим моментом є клей. Вибирайте варіант для кімнат з високою вологістю. Це необхідно для того, щоб склад не вбирав вологу, не розбухав і не проступав через покриття некрасивими брудними плямами. Перевагою шпалер у ванній кімнаті є суттєва економія матеріалу, часу і фінансів. Адже шпалери можна в будь-який момент з легкістю замінити на інші на відміну від плитки.

Широкий асортимент шпалер дозволяє зробити унікальну ванну​ / Фото pinterest