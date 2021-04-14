Мягкие стеновые панели являются трендом в дизайне интерьера квартир и домов. Они обеспечивают помещению оригинальность и уникальность.

Этот стильный дизайнерский прием используется в любых комнатах. Чем он особенный и что следует учесть – рассказала дизайнер интерьера Дарья Манилова.

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Сегодня пойдет речь о мягких декоративных панелях! Безусловно – это тренд, почему?

– отметила Манилова.

Преимущества мягких декоративных стеновых панелей

красиво;

удобно;

дополнительная звуко- и теплоизоляция;

универсальность;

легкость монтажа;

множество вариаций, чем разбавить (латунные вставки, зеркала, декоративные гвоздики и пр.).

Мягкие панели можно подобрать на любой вкус / Фото pinterest

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По словам дизайнера интерьера, этот прием не является бюджетным.

Конечно, если речь идет про бюджетный ремонт, то это не самый дешевый вариант, но такие вещи вполне доступны по разумным ценам. Сравнивать с обклеиваемым обоев даже не стоит, но и эффект абсолютно разный,

– пояснила Дарья Манилова.

Она добавила, что мягкие панели не только стильно смотрятся, но также создают уют и комфорт в комнате.

Стильный прием позволит сделать комнату уникальной / Фото pinterest

Единственное, кому я не порекомендую такие панели, – это аллергики. Но там со многими материалами есть нюансы,

– резюмировала дизайнер интерьера.

Мягкие панели создают комфорт и уют в помещении / Фото pinterest