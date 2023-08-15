Велична резиденція, відома як The Columns, відома своїм унікальним дизайном. У ньому поєднані риси ориганального особняка епохи грецького Відродження з сучасними елементами.

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Розкішний маєток, який має риси Білого дому

"Це справді незвичайний дім, оскільки в ньому поєднуються дві абсолютно різні естетики. Та найперше це історичний будинок, побудований у 1900-х роках, який має стиль позолоченої доби з подвійними ґанками", – каже агентка з лістингу Леслі МакЕлвіт.

Маєток не раз оновлювали, серед суттєвих змін – додаткове крило з кухнею, сімейною кімнатою та основною спальнею. Його завершили близько десяти років тому.

Повністю білий також всередині / Фото Realtor

"Коли архітектори проєктували прибудову, то зберегли цілісність дому "Старого Світу". Колони в головній частині будинку нагадують Білий дім", – додає агентка.

Будинок розташований на 3,7 гектарах зелені, що, однозначно, підвищує його привабливість. Ділянка повністю приватна, наче ви живете окремо від всіх. Водночас до міста їхати декілька хвилин.

Чотириповерховий будинок продають повністю мебльованим. Він має високі стелі, скляні стіни та ліфт. Маєток вміщує дев'ять спалень, а окремий гостьовий будинок – ще дві. Надворі є басейн, спа та відпочинкова зона.