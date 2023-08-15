Величественная резиденция, известная как The Columns, известна своим уникальным дизайном. В нем соединены черты оригинального особняка эпохи греческого Возрождения с современными элементами.

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Роскошное имение, которое имеет черты Белого дома

"Это действительно необычный дом, поскольку в нем сочетаются две совершенно разные эстетики. Но прежде это исторический дом, построенный в 1900-х годах, который имеет стиль позолоченных суток с двойными крыльцами", – говорит агентка по листингу Лесли МакЭлвит.

Имение не раз обновлялось, среди существенных изменений – дополнительное крыло с кухней, семейной комнатой и основной спальней. Его завершили около десяти лет назад.

Полностью белый внутри / Фото Realtor

"Когда архитекторы проектировали пристройку, то сохранили целостность дома "Старого Света". Колонны в главной части дома напоминают Белый дом", – добавляет агент.

Дом расположен на 3,7 гектарах зелени, что однозначно повышает его привлекательность. Участок полностью частный, как будто вы живете отдельно от всех. В то же время в город ехать несколько минут.

Четырехэтажный дом продают полностью меблированным. У него высокие потолки, стеклянные стены и лифт. Имение вмещает девять спален, а отдельный гостевой дом – еще два. На дворе есть бассейн, спа и зона отдыха.