Наперекір генплану: Мінкульт дозволив будувати поблизу Святої Софії та Лаври

Міністерство культури визначило вищий показник висотності будівництва в зоні Святої Софії та Києво-Печерської Лаври – 34 метри. Це на 7 метрів більше, ніж дозволено у Генплані Києва.

Щодо обмеження максимальної висоти будівель, то в наказі визначено, що граничну висоту (як і раніше) диференційовано залежно від зони й тепер вона складає від 12 до 34 метрів (невелика частина вулиці Хрещатик, район готелю "Дніпро").

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Документом також збільшено розмір буферної зони більш як на 100 гектарів – тепер до неї повністю увійшли:

вулиця Хрещатик,

Майдан Незалежності,

обидві сторони вулиці Прорізної,

Андріївський пагорб,

Володимирська гірка,

схили Дніпра,

територія Парку Слави та Другої світової війни.

Зміна розміру буферної зони та режимів її використання підлягає затвердженню Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Утім, торішню сесію, заплановану на період із 29 червня до 9 липня, було скасовано через карантинні обмеження й перенесено на невизначений строк.

Юрист Юрій Брикайло зазначає, що наказ Мінкульту № 412 було підписано ще 31 березня 2020 року, проте через пандемію на нього не звернули увагу.

За його словами, вулиця Хрещатик входить до Центральної планувальної зони міста Києва із чіткими обмеженнями щодо висотності. Отже, наказ Мінкульту натепер суперечить Генплану столиці.

"Генплан чинний і безстроковий, там чітко встановлено 27 метрів і все. Основна містобудівна документація врегульовує висотність. Якби були нові ДБН чи новий закон щодо висотності – тоді інша справа. На мою думку, проєктувальник і замовник зобов'язані дотримуватися чинних будівельних норм і містобудівної документації. Навіть якщо хтось напише, що тут можна будувати 300, – скасовуйте генплан. Жодних інших шляхів, крім того, щоб проігнорувати це положення, немає", – наголосив юрист.

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Він додав, що в міністерстві, вочевидь, була якась інформація щодо внесення змін параметрів висотності до Генплану, тому спрацювали на випередження, визначивши 34 метри.

Утім, дотримуватися варто лише чинних обмежень. Якщо в майбутньому Генплан у цій частині буде змінено й буде вказано нові параметри – тоді стане 34. Якщо будувати вище за визначені обмеження – виключать із ЮНЕСКО, яке відстежує, чи не буде зіпсовано ландшафт історико-культурної зони,

– додав експерт.

Буферну зону наказом поділено на 9 підзон, кожна з яких має не тільки обмеження щодо висотності забудови – в одній із підзон нове будівництво взагалі заборонено через режим гранично допустимої висоти об'єктів нового будівництва та реконструкції.

Заборона нового будівництва стосується, зокрема, пагорбів уздовж Дніпра, Майдану Незалежності, території навколо Софії Київської, частково вулиці Володимирської, Андріївського узвозу (майже до 30-х номерів).