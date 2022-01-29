Что касается ограничения максимальной высоты зданий, то в наказе определено, что предельная высота (по-прежнему) дифференцирована в зависимости от зоны и теперь составляет от 12 до 34 метров (небольшая часть улицы Крещатик, район гостиницы "Днепр").

Интересно С отделкой или без: какую квартиру купить, чтобы сэкономить время и средства

Документом также увеличен размер буферной зоны более 100 гектаров – теперь в нее полностью вошли:

улица Крещатик,

Площадь Независимости,

обе стороны улицы Прорезной,

Андреевский холм,

Владимирская горка,

склоны Днепра,

территория Парка Славы и Второй мировой войны.

Изменение размера буферной зоны и режимов использования подлежит утверждению Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Впрочем, прошлогодняя сессия, запланированная на период с 29 июня по 9 июля, была отменена из-за карантинных ограничений и перенесена на неопределенный срок.

Юрист Юрий Брикайло отмечает, что приказ Минкульта № 412 был подписан еще 31 марта 2020, однако из-за пандемии на него не обратили внимание.

По его словам, улица Крещатик входит в Центральную планировочную зону города Киева с четкими ограничениями по высотности. Следовательно, приказ Минкульта сейчас противоречит Генплану столицы.

"Генплан действующий и бессрочный, там четко установлено 27 метров и все. Основная градостроительная документация регулирует высотность. Если бы были новые ДБН или новый закон по высотности – тогда другое дело. По моему мнению, проектировщик и заказчик обязаны придерживаться действующих строительных норм и градостроительной документации. Даже если кто-то напишет, что здесь можно строить 300 – отменяйте генплан. Никаких других путей, кроме того, чтобы проигнорировать это положение, нет", – подчеркнул юрист.

Читайте также Сможет ли автоматическое разрешение на строительство привести к "сливу" данных

Он добавил, что в министерстве, очевидно, была какая-то информация по внесению изменений параметров высотности в Генплан, поэтому сработали на опережение, определив 34 метра.

Впрочем, соблюдать следует только действующие ограничения. Если в будущем Генплан в этой части будет изменен и будут указаны новые параметры – тогда станет 34. Если строить выше определенных ограничений – исключат из ЮНЕСКО, которое отслеживает, не будет ли испорчен ландшафт историко-культурной зоны,

– добавил эксперт.

Буферная зона приказом разделена на 9 подзон, каждая из которых имеет не только ограничения по высотности застройки – в одной из подзон новое строительство вообще запрещено из-за режима предельно допустимой высоты объектов нового строительства и реконструкции.

Запрет нового строительства касается, в частности, холмов вдоль Днепра, Площади Независимости, территории вокруг Софии Киевской, частично улицы Владимирской, Андреевского спуска (почти до 30-х номеров).