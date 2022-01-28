Експеримент триватиме до кінця 2022-го року. У відомстві вважають, що така практика позбавить від зайвої тяганини й мінімізує корупційну складову.

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Для того, щоб отримати дозвіл на початок будівництва, компанія повинна підготувати повну інформацію про проєкт, яка перевірятиметься електронною системою. Можливі ризики будуть визначатися автоматично.

Впровадження такого механізму забезпечить прозорий та зручний процес подачі заявки. Зокрема, мінімізує кількість документів, необхідних для отримання послуги, а також створить умови для прозорого прийняття рішення про видачу дозволу, без втручання посадових осіб,

– вважає заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

Поділ за класами

Всі споруджувані об'єкти в Україні діляться на три класи, за наслідками, які можуть виникнути під час їх експлуатації. Оцінюються будівлі на підставі площі, поверховості та складності споруди та інженерних систем. Враховуються негативний вплив на життя міста в разі аварії на об'єкті, обсяги потенційних збитків, а також число людей, що знаходяться (тимчасово або постійно) в будівлі або поруч та ризикують постраждати в разі непередбачуваних подій.

СС1 – найпростіший клас – малоповерхові будівлі (до 5 поверхів), найпростіші в обслуговуванні, з мінімальним набором мереж і систем життєзабезпечення. Кількість потенційних постраждалих: до 20 (у будівлі) або до 100 (поза об'єктом). Можливий збиток – не більше 2 тисяч мінімальних зарплат.

– малоповерхові будівлі (до 5 поверхів), найпростіші в обслуговуванні, з мінімальним набором мереж і систем життєзабезпечення. Кількість потенційних постраждалих: до 20 (у будівлі) або до 100 (поза об'єктом). Можливий збиток – не більше 2 тисяч мінімальних зарплат. СС2 – середній рівень наслідків будівлі (від 5 поверхів). Аварії на цих об'єктах можуть загрожувати здоров'ю та життю від 20 до 300 осіб, які перебувають там постійно або до 50 тисяч осіб, які перебувають поза будівлею. Можливий збиток оцінюється до 150 тисяч мінімальних зарплат.

– середній рівень наслідків будівлі (від 5 поверхів). Аварії на цих об'єктах можуть загрожувати здоров'ю та життю від 20 до 300 осіб, які перебувають там постійно або до 50 тисяч осіб, які перебувають поза будівлею. Можливий збиток оцінюється до 150 тисяч мінімальних зарплат. СС3 – найскладніші інженерні споруди. Серед житлових будинків – це висотки від 25 поверхів. У цих будівлях постійно перебувають понад 300 осіб, поза будівлею – понад 50 тисяч. Можливий збиток – від 150 тисяч мінімальних зарплат.

Читайте Доступ до реєстру будівництва приватних електронних систем стане платним

Ризик злому системи

Ініціатива Мінрегіону дозволити початок будівництва найскладніших споруд в автоматичному режимі викликала неоднозначну реакцію серед учасників ринку, урбаністів та громадських активістів. Забудовники вітають новацію Мінрегіону, вважаючи її хорошим інструментом для викорінення корупції, оскільки вплив чиновників на процес зводиться до мінімуму.

Водночас громадські активісти поставилися до ідеї скептично. Вони додають, що якість електронних послуг в Україні досі залишає бажати кращого, система не захищена від зломів, а дані – від крадіжок. Навіть більше – існує ризик, що систему можуть перевести "в ручний режим", як це сталося з попередньою версією будівельного реєстру. І дозволи отримуватимуть не ті, хто має намір будувати бездоганний проєкт, а ті, хто пов'язаний з "утримувачами" сервера.