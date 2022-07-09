Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. О чем говорится в законопроекте №6485 – далее.

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Как рассказывает Шуляк, законопроект направлен на обновление сферы комплексной термомодернизации зданий в Украине. Кроме того, государство теперь будет участвовать в повышении энергоэффективности. Речь идет в частности о:

упрощении процедур рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мер по энергоэффективности;

мер по энергоэффективности; введении возможности поэтапного финансирования проектов термомодернизации;

возможности финансировать те виды работ (не более 10% от стоимости всего проекта, перечень работ утверждается Фондом энергоэффективности), которые не связаны с энергоэффективностью, но необходимы для реализации проекта по термомодернизации здания.

Новые требования к энергетической эффективности

Также в Украине будут введены новые требования к энергетической эффективности. В частности:

минимальные требования подлежат пересмотру не реже 1 раза в 5 лет; минимальные требования к энергетической эффективности дифференцируются в зависимости от функционального назначения построек, высотности зданий, вида строительства;

минимальные требования к энергетической эффективности применяются при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Среди прочего – с момента вступления закона в силу термомодернизация здания не будет признана при частичном утеплении фасада. В то же время утепления должны иметь системный характер – единственный для всего дома.

Изменится также положение о сертификации лиц, которые намерены осуществлять деятельность по сертификации, а также прибавится новая норма, устанавливающая систему энергетического менеджмента зданий.

Важно, что законопроект разрушает схемы злоупотребления исполнителей коммунальных услуг по принятию на абонентский учет узла коммерческого учета (общедомовой счетчик). Определяется, что оплата в случае установки общедомового счетчика производится только по показаниям счетчика, с момента фактической его установки.

Напомним, 8 июля председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Рада поддержала в первом чтении законопроект №6383 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения строительного информационного моделирования (ВИМ-технологии)".