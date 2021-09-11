Наслідки одного із найбільших терактів: як події 11 вересня у США змінили будівництво хмарочосів

Після терористичних атак на Всесвітній торговий центр увага всього світу була прикута до хмарочосів. Трагедія 11 вересня започаткувала нову еру у будівництві велетенських багатоповерхівок.

За словами архітекторів, теракти 11 вересня призвели до "ренесансу дизайну високих будівель". З того часу вони стали вищими та амбітнішими, проте питання захисту та безпеки займає тепер головне місце у проєктуванні будь-якого комплексу.

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Після терористичного нападу на вежі-близнюки виникло багато питань та сумнівів з приводу майбутнього високих будівель.

Розпад веж близнюків / Фото Dezeen

Ми думали, що події 11 вересня покладуть край амбіціям надвисоких будівель. Попри невтішні прогнози, за останні 20 років відбувся сплеск будівель хмарочосів, – сказав Джеймс фон Клемперер, президент компанії Kohn Pedersen Fox, яка спроєктувала чотири з 10 найвищих хмарочосів світу.

Хмарочос Burj Khalifa розпочав будівництво лише через три роки після теракту / Фото Dezeen

Поряд зі зростанням кількості високих будівель за останні 20 років, висота будівництва хмарочосів також різко зросла. У сучасних хмарочосах покращена фізична та експлуатаційна безпека. Розумні рішення йдуть у поєднанні із системами безпеки та значно покращеними технологіями, які контролюють усі рівні доступу до будівель.

Хмарочоси змішаного призначення, такі як вежа Azrieli, стають все більш поширеними / Фото Dezeen

У Всесвітньому торговому центрі великою проблемою евакуації було лише кілька вузьких сходів. Тепер встановлення таких сходів не рекомендуються, і потрібні більш логічні шляхи до кількох точок виходу. Широкі сходи та резервне освітлення також стали обов’язковими.

Спеціальний ліфт, захищений для використання пожежниками в надзвичайних ситуаціях, стає все більш поширеним поряд з ліфтами для евакуації людей як альтернатива сходовим маршам.

Вражаючі хмарочоси / Фото Dezeen

Технологія ліфтів, що використовуються в хмарочосах, також значно покращилася з точки зору швидкості та ефективності переміщення людей по поверхах. Тепер людей можна вивести з будівлі набагато швидше.

Ідея хмарочосів як символу прогресу залишиться надовго / Фото Dezeen

Матеріали, які використовуються для будівництва хмарочосів, також були переглянуті за останні 20 років. Ядра будівель зводять з високоміцного вогнетривкого бетону.

Високоміцні бетонні ядра тепер є звичною справою, і для їх захисту зазвичай вводять велику кількість спеціально розроблених арматурних стрижнів.