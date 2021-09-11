По словам архитекторов, теракты 11 сентября привели к "ренессансу дизайна высоких зданий". С тех пор они стали выше и амбициознее, однако вопросы защиты и безопасности занимают теперь главное место в проектировании любого комплекса.

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После террористического нападения на башни-близнецы возникло много вопросов и сомнений по поводу будущего высоких зданий.

Распад башен близнецов / Фото Dezeen

Мы думали, что события 11 сентября покладут амбициям сверхвысоких зданий. Несмотря на неутешительные прогнозы, за последние 20 лет произошел всплеск зданий небоскребов, – сказал Джеймс фон Клемперер, президент компании Kohn Pedersen Fox, которая спроектировала четыре из 10 самых высоких небоскребов мира.

Небоскреб Burj Khalifa начал строительство всего через три года после теракта​ / Фото Dezeen

Наряду с ростом количества высоких зданий за последние 20 лет, высота строительства небоскребов также резко возросла. В современных небоскребах улучшенная физическая и эксплуатационная безопасность. Умные решения идут в сочетании с системами безопасности и значительно улучшенными технологиями, которые контролируют все уровни доступа к зданиям. Небоскребы смешанного назначения, такие как башня Azrieli, становятся все более распространенными / Фото Dezeen

Во Всемирном торговом центре большой проблемой эвакуации было всего несколько узких лестниц. Теперь установления таких лестниц не рекомендуются, и нужны более логические пути к нескольким точек выхода. Широкие лестницы и резервное освещение также стали обязательными.

Специальный лифт, защищенный для использования пожарными в чрезвычайных ситуациях, становится все более распространенным рядом с лифтами для эвакуации людей как альтернатива лестничным маршам.

Впечатляющие небоскребы / Фото Dezeen

Технология лифтов, используемых в небоскребах, также значительно улучшилась с точки зрения скорости и эффективности перемещения людей по этажам. Теперь людей можно вывести из здания гораздо быстрее.

Идея небоскребов как символа прогресса останется надолго​ / Фото Dezeen

Материалы, используемые для строительства небоскребов, также были пересмотрены за последние 20 лет. Ядра зданий возводят из высокопрочного огнеупорного бетона.

Высокопрочные бетонные ядра теперь обычным делом, и для их защиты обычно вводят большое количество специально разработанных арматурных стержней.