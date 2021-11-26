Приміром, ринок оренди житла почав зростати лише у вересні 2021 року. Експерти з The Economist розібралися, що зараз відбувається з цінами та на що варто очікувати далі.

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За останні 20 років Лондон, Нью-Йорк та Сідней стали лідерами за залученням фінансів, людського ресурсу та креативних ідей. На тлі економічного росту, тут різко збільшувалася й вартість нерухомості.

Наприкінці 2019 року, оренда однокімнатної квартири у центрі Сан-Франциско, одному з найдорожчих місць на планеті, коштувала близько 2500 доларів на місяць.

Проте пандемія внесла свої корективи. За попередні 20 місяців саме ці міста найбільше постраждали від COVID-19. Локдаун призупинив постійну міграцію до цих населених пунктів, а орендарі – почали масово переїжджати до безпечніших місць із меншою щільністю населення. Це призвело до падіння цін на оренду житла.

До грудня 2020 року орендна плата в Нью-Йорку впала на 6% у порівнянні з піком перед пандемією (і на 15% у Мангеттені). Орендна плата у Лондоні знизилася на 8,5% у порівнянні з груднем. Знизилися ціни також у Берліні, Сіднеї та Торонто.

Деякі експерти припускали, що великі міста можуть назавжди втратити свою привабливість. Цьому могли б посприяти дистанційна робота та бажання населення жити поблизу природи. Працівники IT-сфери все частіше переїжджали у невеличкі міста, що підігрівало їхні ринки. Орендна плата у Феніксі, штат Арізона, зросла за рік на 23%. Ціни в Брістолі, розташованому за 90 хвилин їзди від Лондона, за останній рік підвищилися на 8,4%. Привабливішими стали й острівні країни.

Що відбувається на світовому ринку оренди житла (дані за жовтень 2021 року) / Фото The Economist

Однак після падіння орендної плати минулого року, зараз, зазначають експерти, все повертається на вихідне положення. Попит відновився у вересні, коли студенти та іноземні працівники знову з'їхалися у більші міста в пошуках кар'єрного росту. Орендні ставки у Нью-Йорку та Сіднеї зросли до жовтня на 6%. Орендна плата у Лондоні за цей рік зросла лише на 1,6%. Але тенденція до збільшення вартості зберігається й подальшого зниження цін на оренду нерухомості чекати не варто.