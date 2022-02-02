Найбільше угод було укладено у сегменті дорогого житла, вартість якого коливається в межах 100 – 250 тисяч доларів. Про інші результати січня – далі.

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Київський ринок нерухомості: підсумки січня

Минулого місяця ринок нерухомості в Києві та області скоротився на 35% – обсяг інвестицій становив 33 мільйони доларів. Про це свідчать дані агенства нерухомості "Благосвіт".

Найбільшою популярністю користувалися об'єкти вартістю від 100 – 250 тисяч доларів. Саме на цей сегмент припадає 41% від усіх операцій. Тут переважають дво- та трикімнатні квартири у Солом'янському, Дарницькому та Печерському районах Києва.

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На другому місці за попитом – цінова категорія від 50 до 100 тисяч доларів, де у січні було проведено 37% операцій.

Сегмент бюджетного житла – до 50 тисяч доларів зайняв лише третє місце. У січні він фігурував лише 9% від загальної кількості операцій. Представлений сегмент переважно одно- та двокімнатними квартирами у Дніпровському, Деснянському районах столиці.

На елітне житло вартістю від 250 тисяч доларів припало 13% угод. Найдорожчим об'єктом, купленим у січні, став будинок площею 700 "квадратів" на Печерську. Згідно з даними агенства, його ціна становила 2,5 мільйона доларів.