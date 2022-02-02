Больше всего сделок было заключено в сегменте дорогостоящего жилья, стоимость которого колеблется в пределах 100 – 250 тысяч долларов. О других результатах января – дальше.
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Киевский рынок недвижимости: итоги января
В прошлом месяце рынок недвижимости в Киеве и области сократился на 35% – объем инвестиций составил 33 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные агентства недвижимости "Благовест".
Наибольшей популярностью пользовались объекты стоимостью от 100 – 250 тысяч долларов. Именно на этот сегмент приходится 41% всех операций. Здесь преобладают двух- и трехкомнатные квартиры в Соломенском, Дарницком и Печерском районах Киева.
На втором месте по спросу – ценовая категория от 50 до 100 тысяч долларов, где в январе было проведено 37% сделок.
Сегмент бюджетного жилья – до 50 тысяч долларов занял только третье место. В январе он фигурировал всего в 9% от общего количества сделок. Представленный сегмент преимущественно одно- и двухкомнатными квартирами в Днепровском, Деснянском районах столицы.
На элитное жилье стоимостью от 250 тысяч долларов пришлось 13% сделок. Самым дорогим объектом, купленным в январе, стало здание площадью 700 "квадратов" на Печерске. Согласно данным агентства, его цена составляла 2,5 миллиона долларов.