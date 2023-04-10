Якщо настінні шафи вам не подобаються, можете обрати інші меблі для зберігання приладь. Проте спочатку треба вирішити, чи варто позбавлятися від настінних шаф.

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Чому варто відмовитися від настінних шаф

Існує безліч причин відмовитися від підвісних шаф на кухні. Передусім, дизайнери говорять, що верхній ряд меблів в обмеженому просторі підкреслює недоліки. Тобто, якщо відмовитися від настінних шаф, кухня буде візуально більшою. Також багато меблів "поглинають" світло. Чим більше підвісних шаф – тим темніша кімната.

Господині знають, скільки часу йде на прибирання шаф. Позбавитися від цього клопоту можна, якщо відмовитися від додаткових настінних.

Чому навісні шафи потрібні на кухні

там можна зберігати безліч побутових дрібниць;

розміри шаф зазвичай дозволяють сховати кухонне начиння та інші речі від очей гостей;

Для зберігання посуду й багато чого іншого потрібні ящики та тумби. Підвісні шафи виконують цю роботу на всі сто відсотків.