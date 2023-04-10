Якщо настінні шафи вам не подобаються, можете обрати інші меблі для зберігання приладь. Проте спочатку треба вирішити, чи варто позбавлятися від настінних шаф.

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Чому варто відмовитися від настінних шаф

Існує безліч причин відмовитися від підвісних шаф на кухні. Передусім, дизайнери говорять, що верхній ряд меблів в обмеженому просторі підкреслює недоліки. Тобто, якщо відмовитися від настінних шаф, кухня буде візуально більшою. Також багато меблів "поглинають" світло. Чим більше підвісних шаф – тим темніша кімната.

Господині знають, скільки часу йде на прибирання шаф. Позбавитися від цього клопоту можна, якщо відмовитися від додаткових настінних.

Чому навісні шафи потрібні на кухні

  • там можна зберігати безліч побутових дрібниць;
  • розміри шаф зазвичай дозволяють сховати кухонне начиння та інші речі від очей гостей;

Для зберігання посуду й багато чого іншого потрібні ящики та тумби. Підвісні шафи виконують цю роботу на всі сто відсотків.