Если настенные шкафы вам не нравятся, можете выбрать другую мебель для хранения принадлежностей. Однако сначала нужно решить, следует ли избавляться от настенных шкафов.
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Почему стоит отказаться от настенных шкафов
Есть множество причин отказаться от подвесных шкафов на кухне. В первую очередь, дизайнеры говорят, что верхний ряд мебели в ограниченном пространстве подчеркивает недостатки. То есть, если отказаться от настенных шкафов, кухня будет зрительно больше. Также многие мебели "поглощают" свет. Чем больше подвесных шкафов – тем темнее комната.
Хозяйки знают, сколько времени уходит на уборку шкафов. Избавиться от этих хлопот можно, если отказаться от дополнительных настенных.
Почему навесные шкафы нужны на кухне
- там можно хранить множество бытовых мелочей;
- размеры шкафов обычно позволяют скрыть кухонную утварь и другие вещи от глаз гостей;
Для хранения посуды и многого другого требуются ящики и тумбы. Подвесные шкафы выполняют эту работу полностью.