Так балкони почали перетворюватися на басейни, піратські та космічні кораблі, місця для зберігання скелетів тощо. Добірку найцікавіших варіантів у всьому світі – дивіться нижче.
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Входу немає
Балкони без входу – цей вид заслуговує на особливу увагу. У всьому світі є кумедні варіанти, коли балкон є, а ось як на нього потрапити – невідомо.
Балкони без входу та виходу / Фото boredpanda
Все для улюбленців
Власники домашніх тварин заради своїх вихованців готові якщо не на все, то на багато що. Так з'явилися балкони з драбинами для котів і вікнами для собак.
Хазяїн подбав про улюблену кішку / Фото pikabu
Собаки теж мають право на свіже повітря / Фото reddit
Кішка, яка живе у цій квартирі, може гуляти в будь-який час / Фото pinupmagazine
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Оригінальність на першому місці
Багато жителів роблять унікальні балкони у вигляді піратського чи космічного корабля, місця для зберігання скелетів.
Балкони людей з фантазією / Фото boredpanda
Розширення площі
Багато власників вирішують розширити балкон. Не завжди це вдається зробити вдало.
Цар-балкони стали звичним явищем у багатьох містах / Фото boredpanda
Коли звичайний балкон нагадує ще один будинок / Фото pikabu