Так балкони почали перетворюватися на басейни, піратські та космічні кораблі, місця для зберігання скелетів тощо. Добірку найцікавіших варіантів у всьому світі – дивіться нижче.

Важливо Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати

Входу немає

Балкони без входу – цей вид заслуговує на особливу увагу. У всьому світі є кумедні варіанти, коли балкон є, а ось як на нього потрапити – невідомо.

Балкони без входу та виходу / Фото boredpanda

Все для улюбленців

Власники домашніх тварин заради своїх вихованців готові якщо не на все, то на багато що. Так з'явилися балкони з драбинами для котів і вікнами для собак.

Хазяїн подбав про улюблену кішку / Фото pikabu

Собаки теж мають право на свіже повітря / Фото reddit

Кішка, яка живе у цій квартирі, може гуляти в будь-який час / Фото pinupmagazine

Цікаво До та після: як непривабливий трейлер перетворили на будиночок мрії – фото

Оригінальність на першому місці

Багато жителів роблять унікальні балкони у вигляді піратського чи космічного корабля, місця для зберігання скелетів.

Балкони людей з фантазією / Фото boredpanda

Розширення площі

Багато власників вирішують розширити балкон. Не завжди це вдається зробити вдало.

Цар-балкони стали звичним явищем у багатьох містах / Фото boredpanda

Коли звичайний балкон нагадує ще один будинок / Фото pikabu