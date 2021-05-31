Так балконы стали превращаться в бассейны, пиратские и космические корабли, места для хранения скелетов и пр. Подборку самых интересных вариантов во всем мире – смотрите ниже.

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Входа нет

Балконы без входа – этот вид заслуживает особого внимания. Во всем мире есть забавные варианты, когда балкон есть, а вот как на него попасть – неизвестно.

Балконы без входа и выхода / Фото boredpanda

Все для любимцев

Владельцы домашних животных ради своих питомцев готовы если не на все, то на многое. Так появились балконы с лестницами для котов и окнами для собак.

Хозяин позаботился о любимой кошке / Фото pikabu

Собаки тоже имеют право на свежий воздух / Фото reddit

Кошка, которая живет в этой квартире, может гулять в любое время / Фото pinupmagazine

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Оригинальность на первом месте

Многие жители делают уникальные балконы в виде пиратского или космического корабля, места для хранения скелетов.

Балконы людей с фантазией / Фото boredpanda

Расширение площади

Многие владельцы решают расширить балкон. Не всегда это получается удачно.

Царь-балконы стали привычным явлением во многих городах / Фото boredpanda

Когда обычный балкон напоминает еще один дом / Фото pikabu