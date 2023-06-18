Експерти назвали найбільшу помилку в дизайні кухні, яку ви можете допустити

Існує тонка межа між дотриманням стилю та практичністю. Часто ми просто забуваємо про те, чи зручною є наша кухня.

Як експерти знаходять баланс? Існує правило робочого трикутника, якого вони дотримуються під час планування кухні. Ігнорування цього правила якраз і є найбільшою помилкою.

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Що таке робочий трикутник

Його використовують для того, щоб зробити планування кухні більш ефективним, а приготування їжі – простим. Трикутник – це три ключові елементи кухні: умивальник, холодильник та плита. Вони мають бути встановлені так, щоб нагадувати трикутник. Це дозволяє безперервно виконувати повсякденну роботу.

Дизайнерка Лаура Суглія-Ісгро застерігає від створення "занадто великої" кухні, оскільки це може перервати робочий трикутник. У надто малих приміщеннях його теж важко впровадити.

Дизайнерка Саллі Хінкс наголошує на важливості трикутника, адже це робить кухню максимально функціональною. Тому нехтування цим правилом є однією з найбільших помилок дизайну, яку ви можете допустити.

Кухонний трикутник / Фото Capitol

Головне, про що слід пам'ятати під час планування дизайну, – це практичність. Уважно подумайте, які зони кухні ви збираєтеся використовувати найчастіше з точки зору приготування їжі та наскільки легко ви можете переміщатися між ними.

"Ваша плита, раковина та холодильник будуть розташовані на однаковій відстані один від одного, що оптимізує робочий простір і означає. У вас усе буде на відстані витягнутої руки", – кажуть експерти.