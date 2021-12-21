Найбільша проблема комерційної нерухомості – не пандемія

Як зазначають аналітики із видання Economist, орендодавцям загрожує посилення регулювання через зміну клімату

Попри тяжку ситуацію, офісним приміщенням вдалося уникнути катастрофи, яка зачепила ресторани та магазини після кількох хвиль локдаунів.

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Власники офісів уникли будь-яких суттєвих потрясінь з боку попиту, а ціни на оренду у великих містах залишалися приблизно на тому ж рівні, що у допандемічні часи. Ба більше – навіть під час поширення COVID-19, прострочення платежів по кредитах на офісні приміщення були рідкістю.

Небезпека в іншому

Експерти зазначають, що комерційна нерухомість все ж може постраждати. Якщо офісні працівники обиратимуть формат віддаленої роботи – офіси стануть витратним матеріалом. За однією з оцінок, попит у Європі може впасти на 17% протягом наступного десятиліття; у Америці – на 16%. Ціна за квадратний метр може знизитися більш ніж удвічі, якщо працівники виходитимуть на зміни з дому принаймні 3 дні на тиждень.

Але навіть не це основна проблема комерційних приміщень.

На енергію, що використовується для освітлення, обігріву або охолодження офісних будівель, припадає майже третина всіх викидів парникових газів у всьому світі. У таких містах, як Нью-Йорк – 71% викидів парникових газів пов'язане саме з комерційною нерухомістю. У всьому світі на її будівництво припадає майже 40% спожитої енергії та майже чверть всього забруднення повітря.

Націленість на енергоефективність почнеться вже у 2022 році

71% викидів парникових газів пов'язане саме з комерційною нерухомістю / Фото Unsplash

Уряд Англії вже заявив про те, що хоче підвищити енергоефективність комерційних будівель. Оновлені правила означають, що кожен десятий офіс у центрі Лондона ризикує застаріти протягом року, а більша частина може стати непридатною до використання до 2027 року.

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Крім цього, європейські політики вимагатимуть, щоб 49% енергії у будівлі вироблялося з відновлюваних джерел до 2030 року. Це може бути проблемою для інвесторів, які припинять вкладатися у потенційно застарілі будівлі.

Це стосуватиметься й орендодавців. Ті, хто не встигне вчасно "озеленити" будівлю, втратить значну частину клієнтів. Орендарі вже готові платити на 11% більше за технології енергоефективності в офісах.