Попри тяжку ситуацію, офісним приміщенням вдалося уникнути катастрофи, яка зачепила ресторани та магазини після кількох хвиль локдаунів.

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Власники офісів уникли будь-яких суттєвих потрясінь з боку попиту, а ціни на оренду у великих містах залишалися приблизно на тому ж рівні, що у допандемічні часи. Ба більше – навіть під час поширення COVID-19, прострочення платежів по кредитах на офісні приміщення були рідкістю.

Небезпека в іншому

Експерти зазначають, що комерційна нерухомість все ж може постраждати. Якщо офісні працівники обиратимуть формат віддаленої роботи – офіси стануть витратним матеріалом. За однією з оцінок, попит у Європі може впасти на 17% протягом наступного десятиліття; у Америці – на 16%. Ціна за квадратний метр може знизитися більш ніж удвічі, якщо працівники виходитимуть на зміни з дому принаймні 3 дні на тиждень.

Але навіть не це основна проблема комерційних приміщень.

На енергію, що використовується для освітлення, обігріву або охолодження офісних будівель, припадає майже третина всіх викидів парникових газів у всьому світі. У таких містах, як Нью-Йорк – 71% викидів парникових газів пов'язане саме з комерційною нерухомістю. У всьому світі на її будівництво припадає майже 40% спожитої енергії та майже чверть всього забруднення повітря.

Націленість на енергоефективність почнеться вже у 2022 році

71% викидів парникових газів пов'язане саме з комерційною нерухомістю / Фото Unsplash

Уряд Англії вже заявив про те, що хоче підвищити енергоефективність комерційних будівель. Оновлені правила означають, що кожен десятий офіс у центрі Лондона ризикує застаріти протягом року, а більша частина може стати непридатною до використання до 2027 року.

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Крім цього, європейські політики вимагатимуть, щоб 49% енергії у будівлі вироблялося з відновлюваних джерел до 2030 року. Це може бути проблемою для інвесторів, які припинять вкладатися у потенційно застарілі будівлі.

Це стосуватиметься й орендодавців. Ті, хто не встигне вчасно "озеленити" будівлю, втратить значну частину клієнтів. Орендарі вже готові платити на 11% більше за технології енергоефективності в офісах.