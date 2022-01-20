Найбільші українські міста ввели в експлуатацію 85 тисяч квартир: як це вплинуло на ціни

За даними порталу "ЛУН Місто", в найбільших українських містах протягом 2021 року ввели в експлуатацію понад 85 тисяч квартир. Рекордсменом став Київ.

Зокрема, у столиці здані 35 тисяч квартир, на Київщині – 20 тисяч. Водночас спостерігалося стрімке подорожчання квадратного метра.

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Темпи введення житла в експлуатацію

У той час, як у Києві та області здали рекордні 55 тисяч квартир у новобудовах, статистика показує, що інші мегаполіси розбудовувалися повільніше.

Одеса ввела в експлуатацію 13 тисяч квартир,

ввела в експлуатацію 13 тисяч квартир, Харків – 9 тисяч квартир,

– 9 тисяч квартир, Львів – 6 тисяч квартир,

– 6 тисяч квартир, Дніпро – 2 тисячі квартир.

Темпи введення житла в експлуатацію / Інфографіка "ЛУН Місто"

Динаміка цін

Медіанна вартість квадратного мера в новобудовах зростала в усіх великих містах України. Наприклад, середня ціна квадрату у Києві сягнула 34 700 гривень у грудні 2021, тоді як у січні 2021 року він коштував 27 700 гривень.

У Київській області середня ціна за квадратний метр зросла з 16 500 гривень до 20 900 гривень.

Середня ціна квадратного метра у Києві та області / Фото "ЛУН Місто"

У регіонах спостерігається подібна тенденція: у Львові середня ціна за квадрат зросла з 18 300 гривень у січні до 20 900 гривень у грудні 2021 року. В Одесі – з 20 900 гривень у січні до 22 200 у грудні.

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири у Києві складала 1,54 мільйона гривень, в Київській області – трохи менше мільйона – 0,97 мільйона гривень. Найдорожчим серед регіонів за цим параметром є Дніпро – 1,28 мільйона гривень, найдешевшим – Харків, де середня ціна найменшої однокімнатної складає 1,03 мільйона гривень.

Середня ціна квадратного метра у Дніпрі / Фото "ЛУН Місто"

Клас житла

Кияни та мешканці області, львів'яни та одесити шукають передусім квартири комфорт-класу.

У Дніпрі пріоритетними є одразу дві категорії житла – комфорт- та бізнес-класа. У Харкові віддають перевагу економ- та комфорт-класам.

В яких регіонах найбільш "підігрітий" ринок

Понад 80% тих, хто цікавився купівлею житла у Києві та області, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі в останні 3 місяці – розглядають можливість покупки квартири для власного використання. У найкоротший термін – протягом року – готові придбати квартиру чверть киян, приблизно 20% жителів Київської області, Львова, Харкова. В Одесі та Дніпрі кількість покупців становить 15% від тих, хто цікавиться новобудовами.