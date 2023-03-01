Якщо спитати в людей, яке місце є найбруднішим, більшість одразу думає про туалет. Якщо ви теж так вважаєте, вас чекає несподіванка.

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Вимикачі

Як і багато інших предметів домашнього вжитку, з якими ми контактуємо щодня, вимикачі можуть накопичувати багато мікробів. Їх до того ж миють дуже рідко (ймовірно, десь один раз у рік або й ніколи).

І в той час як на сидіннях унітазів міститься 50 бактерій на 6 сантиметрів квадратних, на вимикачах світла – 217 бактерій.

Вимикачі накопичують дуже багато бактерій / Фото Getty Images

Чому вони такі брудні

До вимикачів ви торкаєтеся так часто, що навіть не усвідомлюєте, скільки бактерій переносите на них своїми брудними руками. Подумайте про стійки, дверні ручки, сходові поручні, крани і, звичайно, вимикачі.

"Коли ви переїжджаєте у свій дім чи квартиру, то можете подумати, що все чисто й без мікробів. Але насправді на поверхнях, чутливих до контакту, таких як вимикачі світла, можуть бути бактерії", – каже експерт із прибирання Стефан Букур.

Ми торкаємось вимикачів світла в середньому від 10 до 15 разів на день. Якщо не очищати їх належним чином, кількість бактерій може подвоюватися кожні 20 хвилин.