Если спросить у людей, какое место самое грязное, большинство сразу думает о туалете. Если вы тоже так думаете, вас ждет неожиданность.

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Выключатели

Как и многие другие предметы домашнего обихода, с которыми мы контактируем каждый день, выключатели могут накапливать много микробов. Их к тому же моют очень редко (вероятно, где-то раз в год или никогда).

И в то время как на сиденьях унитазов содержится 50 микробов на 6 сантиметров квадратных, на выключателях света – 217 микробов.

Выключатели накапливают большое количество бактерий / Фото Getty Images

Почему они такие грязные

К выключателям вы прикасаетесь так часто, что даже не понимаете, сколько бактерий переносите на них своими грязными руками. Подумайте про стойки, дверные ручки, лестничные перила, краны и, конечно, выключатели.

"Когда вы переезжаете в свой дом или квартиру, можете подумать, что все чисто и без микробов. Но на самом деле на поверхностях, чувствительных к контакту, таких как выключатели света, могут быть бактерии", – говорит эксперт по уборке Стефан Букур.

Мы затрагиваем выключатели света в среднем от 10 до 15 раз в день. Если не очищать их должным образом, количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут.