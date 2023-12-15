Авторка оголошення зазначає, що квартира без ремонту, тобто подекуди вона в дуже поганому стані. Орендувати це однокімнатне житло коштує 3 тисячі гривень на місяць без комунальних послуг. Оскільки продажем займається агентство нерухомості, орендар повинен буде сплатити ще певний відсоток. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані онлайн-платформи оголошень OLX.

Зверніть увагу Як підтвердити дохід при купівлі квартири: поради девелопера

Найдешевша квартира для оренди у Львові

Квартира дуже маленька, площею 36 квадратних метрів. Кухня займає 8 "квадратів". Всередині помешкання справді потребує оновлення.

З фото стає зрозуміло, що ремонт робили дуже давно – фарба на стінах облізла, у кімнатах зі шпалерами та плиткою ситуація не краща, меблі й сантехніка теж здебільшого у жахливому стані. Якщо спальню ще можна залишити, то ванна та кухня потребуватимуть серйозного ремонту.

Інтер'єр потребує якнайшвидшого оновлення / Фото OLX

Опалення – індивідуальне газове, адже у квартирі є піч. Помешкання розташоване на останньому поверсі 3-кімнатного будинку.

У Львові продають квартиру за 35 мільйонів

Ця квартира з королівським ремонтом є одною з найдорожчих на ринку Львова. Це не просто житло, а справжні хороми за 950 тисяч доларів.

Житло розташоване в австрійському будинку, який спорудили у 1912 – 1914 роках за проєктом відомого архітектора Івана Баґенського. У помешканні площею понад 200 "квадратів" повсюди є фрески, ліпнина, багато великих дзеркал, картин і скульптури. Це не просто квартира, а справжній витвір мистецтва – погляньте.