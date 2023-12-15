Автор объявления отмечает, что квартира без ремонта, то есть иногда она в очень плохом состоянии. Арендовать это однокомнатное жилье стоит 3 тысячи гривен в месяц без коммунальных услуг. Поскольку продажей занимается агентство недвижимости, арендатор должен будет заплатить еще определенный процент. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные онлайн-платформы объявлений OLX.

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Самая дешевая квартира во Львове

Квартира очень маленькая, площадью 36 квадратных метров. Кухня занимает 8 "квадратов". Внутри квартиры действительно требуется обновление.

С фото становится понятно, что ремонт делали очень давно – краска на стенах облезла, в комнатах с обоями и плиткой ситуация не лучше, мебель и сантехника тоже по большей части в ужасном состоянии. Если спальню еще можно оставить, то ванная и кухня потребуют серьезного ремонта.

Интерьер требует скорейшего обновления / Фото OLX.

Отопление – индивидуальное газовое, ведь в квартире есть печь. Дом расположен на последнем этаже 3-комнатного дома.

Во Львове продают квартиру за 35 миллионов

Эта квартира с королевским ремонтом является одной из самых дорогих на рынке Львова. Это не просто жилье, а настоящие хоромы за 950 тысяч долларов.

Жилье расположено в австрийском доме, построенном в 1912 – 1914 годах по проекту известного архитектора Ивана Багенского. В доме площадью более 200 "квадратов" повсюду есть фрески, лепнина, много больших зеркал, картин и скульптуры. Это не просто квартира, а настоящий произведение искусства – посмотрите.