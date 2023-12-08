Найдешевша квартира в Східниці: що можна орендувати за 7 тисяч гривень

У курортному селищі Східниця досить важко знайти житло, яке здавали б в оренду на довготривалий термін і за бюджетну ціну. Така пропозиція є лише одна і коштує дуже дешево.

Двокімнатну квартиру, що розташована за 750 метрів від центру Східниці, здають за 7 тисяч гривень. Авторка оголошення зазначила, що ціна договірна й поселитися можна буде за десять днів. Про це повідомляє 24 Канал після аналізу ринку оренди на платформі OLX.

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Найбюджетніше помешкання в Східниці

Загалом квартира в досить непоганому стані. З фото стає зрозуміло, що у ванній кімнаті не так давно робили ремонт. Проте варто зазначити, що спальні вже потребують оновлення, але вони в житловому стані.

Загальна площа квартири становить 50 квадратних метрів, з яких кухня займає 8 "квадратів". Помешкання автономне під час можливих блекаутів.

Квартира за 7 тисяч гривень на місяць / Фото OLX

Тихе, затишне місце, краєвид на заповідник та на Східницю, близько до джерела, газ, вода, каналізація, автономна при блекауті – опалення або електрика, або дрова, або газ, два санблоки, душ, ванна, гараж,

– перелічила авторка оголошення.

Квартиру здають в оренду мебльованою, є необхідна техніка, зокрема електрочайник, плита, варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник, праска та пилосос.