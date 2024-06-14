Десять міст США, де продають найбільше будинків за ціною до 200 тисяч доларів
Джерело:Realtor
Щоб знайти будинок за доступною ціною в містах США, треба дуже добре постаратися. Або ж скористатися добіркою місцевих рієлторів і орієнтуватися лише на ті місця, де будинки коштують до 200 тисяч доларів.
За даними одної з найбільших платформ для розміщення нерухомості в США, кількість будинків вартістю до 200 тисяч доларів у країні зменшилася. Якщо кілька років тому таких оголошень була половина від усіх продажів, то у 2023 році – вже чверть. Та все ж вигідні пропозиції є – дізнайтесь, де їх найбільше.
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Де ховаються будинки вартістю до 200 тисяч доларів у США
Першим у десятці є місто Лодердейл-Лейкс, що у Флориді. Там 17 із кожних 20 будинків продають за ціною близько 150 тисяч доларів.
На другому місці – ще одне флоридське місто Лодергілл із середньою вартістю 175 тисяч доларів.
Ці міста дуже привабливі, тому що вони є популярними місцями для відпочинку, особливо для людей старшого віку. Вони набагато доступніші, ніж інші сусідні міста Флориди.
На третє місце рієлтори поставили Олбані в Джорджії. У порівнянні з Атлантою, де вартість життя близька до середньої по країні, житло в цьому місті на 40% дешевше. Ось добірка "найбюджетніших" міст США:
- Лодердейл-Лейкс, штат Флорида
- Середня прейскурантна ціна – 149 350 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 239.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 85%.
- Лодергілл, штат Флорида
- Середня прейскурантна ціна – 175 000 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 404.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 70%.
- Акрон, штат Огайо
- Середня прейскурантна ціна – 138 600 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 214.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 70%.
- Детройт, штат Мічиган
- Середня прейскурантна ціна – 90 000 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 1586.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 64%.
- Рочестер, штат Нью-Йорк
- Середня прейскурантна ціна – 161 194 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 213.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 68%.
- Ніаґара-Фоллс, штат Нью-Йорк
- Середня прейскурантна ціна – 114 500 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 98.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 80%.
- Олбані, штат Джорджія
- Середня прейскурантна ціна – 104 000 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 245.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 64%.
- Лансінґ, штат Мічиган
- Середня прейскурантна ціна – 143 950 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 133.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 68%.
- Рокфорд, Іллінойс
- Середня прейскурантна ціна – 164 950 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 153.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 66%.
- Клівленд, Огайо
- Середня прейскурантна ціна – 135 475 доларів.
- Кількість оголошень до 200 000 доларів – 512.
- Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 61%.
Як бачимо, найбільше пропозицій до 200 тисяч доларів є у Детройті. На початку червня було аж понад 1500 оголошень.