Десять міст США, де продають найбільше будинків за ціною до 200 тисяч доларів

Щоб знайти будинок за доступною ціною в містах США, треба дуже добре постаратися. Або ж скористатися добіркою місцевих рієлторів і орієнтуватися лише на ті місця, де будинки коштують до 200 тисяч доларів.

За даними одної з найбільших платформ для розміщення нерухомості в США, кількість будинків вартістю до 200 тисяч доларів у країні зменшилася. Якщо кілька років тому таких оголошень була половина від усіх продажів, то у 2023 році – вже чверть. Та все ж вигідні пропозиції є – дізнайтесь, де їх найбільше.

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Де ховаються будинки вартістю до 200 тисяч доларів у США

Першим у десятці є місто Лодердейл-Лейкс, що у Флориді. Там 17 із кожних 20 будинків продають за ціною близько 150 тисяч доларів.

На другому місці – ще одне флоридське місто Лодергілл із середньою вартістю 175 тисяч доларів.

Ці міста дуже привабливі, тому що вони є популярними місцями для відпочинку, особливо для людей старшого віку. Вони набагато доступніші, ніж інші сусідні міста Флориди.

На третє місце рієлтори поставили Олбані в Джорджії. У порівнянні з Атлантою, де вартість життя близька до середньої по країні, житло в цьому місті на 40% дешевше. Ось добірка "найбюджетніших" міст США:

Лодердейл-Лейкс, штат Флорида

Середня прейскурантна ціна – 149 350 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 239.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 85%.

Лодергілл, штат Флорида

Середня прейскурантна ціна – 175 000 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 404.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 70%.

Акрон, штат Огайо

Середня прейскурантна ціна – 138 600 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 214.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 70%.

Детройт, штат Мічиган

Середня прейскурантна ціна – 90 000 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 1586.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 64%.

Рочестер, штат Нью-Йорк

Середня прейскурантна ціна – 161 194 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 213.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 68%.

Ніаґара-Фоллс, штат Нью-Йорк

Середня прейскурантна ціна – 114 500 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 98.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 80%.

Олбані, штат Джорджія

Середня прейскурантна ціна – 104 000 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 245.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 64%.

Лансінґ, штат Мічиган

Середня прейскурантна ціна – 143 950 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 133.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 68%.

Рокфорд, Іллінойс

Середня прейскурантна ціна – 164 950 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 153.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 66%.

Клівленд, Огайо

Середня прейскурантна ціна – 135 475 доларів.

Кількість оголошень до 200 000 доларів – 512.

Відсоток пропозицій до 200 000 доларів – 61%.

Як бачимо, найбільше пропозицій до 200 тисяч доларів є у Детройті. На початку червня було аж понад 1500 оголошень.