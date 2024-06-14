По данным одной из крупнейших платформ для размещения недвижимости в США, количество домов стоимостью до 200 тысяч долларов в стране уменьшилось. Если несколько лет назад таких объявлений была половина от всех продаж, то в 2023 году – уже четверть. И все же выгодные предложения есть – узнайте, где их больше всего.

Обратите внимание Какие есть типы отопления в современных новостройках: все, что стоит знать о каждой из систем

Где прячутся дома стоимостью до 200 тысяч долларов в США

Первым в десятке является город Лодердейл-Лейкс, что во Флориде. Там 17 из каждых 20 домов продают по цене около 150 тысяч долларов.

На втором месте – еще один флоридский город Лодерхилл со средней стоимостью 175 тысяч долларов.

Эти города очень привлекательны, потому что они являются популярными местами для отдыха, особенно для людей старшего возраста. Они гораздо доступнее, чем другие соседние города Флориды.

На третье место риелторы поставили Олбани в Джорджии. По сравнению с Атлантой, где стоимость жизни близка к средней по стране, жилье в этом городе на 40% дешевле. Вот подборка самых "бюджетных" городов США:

Лодердейл-Лейкс, штат Флорида

Средняя прейскурантная цена – 149 350 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 239.

Процент предложений до 200 000 долларов – 85%.

Лодергилл, штат Флорида

Средняя прейскурантная цена – 175 000 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 404.

Процент предложений до 200 000 долларов – 70%.

Акрон, штат Огайо

Средняя прейскурантная цена – 138 600 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 214.

Процент предложений до 200 000 долларов – 70%.

Детройт, штат Мичиган

Средняя прейскурантная цена – 90 000 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 1586.

Процент предложений до 200 000 долларов – 64%.

Рочестер, штат Нью-Йорк

Средняя прейскурантная цена – 161 194 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 213.

Процент предложений до 200 000 долларов – 68%.

Ниагара-Фоллс, штат Нью-Йорк

Средняя прейскурантная цена – 114 500 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 98.

Процент предложений до 200 000 долларов – 80%.

Олбани, штат Джорджия

Средняя прейскурантная цена – 104 000 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 245.

Процент предложений до 200 000 долларов – 64%.

Лансинг, штат Мичиган

Средняя прейскурантная цена – 143 950 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 133.

Процент предложений до 200 000 долларов – 68%.

Рокфорд, Иллинойс

Средняя прейскурантная цена – 164 950 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 153.

Процент предложений до 200 000 долларов – 66%.

Кливленд, Огайо

Средняя прейскурантная цена – 135 475 долларов.

Количество объявлений до 200 000 долларов – 512.

Процент предложений до 200 000 долларов – 61%.

Как видим, больше всего предложений до 200 тысяч долларов есть в Детройте. В начале июня было аж более 1500 объявлений.