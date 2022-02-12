Попри це, експерти виокремили муніципалітети, в яких вартість "квадрату" не перевищує 230 євро. Розповідаємо про них.
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Де можна знайти найдешевше житло
Найдешевше обійдеться будинок у муніципалітеті Форнос-де-Альгодрес в окрузі Гуарда, де медіанна ціна квадратного метра не перевищує 169 євро (5 375 гривні). За ним йде муніципалітет Селтьярнарнес у Візеу, де "квадрат" коштує 190 євро (6 043 гривень).
10 найдешевших міст
- Форнос-де-Альгодрес – 169 євро за метр квадратний;
- Селтьярнарнес – 190 євро за метр квадратний;
- Віла Флор – 201 євро за метр квадратний;
- Фігейра-де-Каштелу-Родригу – 204 євро за метр квадратний;
- Алмейда – 210 євро за метр квадратний;
- Віміозо – 218 євро за метр квадратний;
- Могадуро – 222 євро за метр квадратний;
- Транкозу – 233 євро за метр квадратний;
- Ботікаш – 227 євро за метр квадратний;
- Пенамакор – 229 євро за метр квадратний.
Найдорожчі округи
Найдорожчі будинки розташовані в районі Лісабона, за ним йде Кашкайш та Оейраш.
- Лісабон – 3427 євро за метр квадратний;
- Кашкайш – 2 971 євро за метр квадратний;
- Оейраш – 2536 євро за метр квадратний;
- Лоле – 2 498 євро за метр квадратний;
- Порту – 2 264 євро за метр квадратний;
- Албуфейра – 2 138 євро за метр квадратний;
- Лагуш – 2 109 євро за метр квадратний;
- Одівелаш – 2,104 євро за метр квадратний;
- Тавіра – 2038 євро за метр квадратний;
- Алжезур – 1 906 євро за метр квадратний.