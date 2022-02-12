Найдешевші міста для купівлі житла в Португалії

Вартість нерухомості повільно зростає у всій Європі. Так, у Португалії, де ще у 2020 році можна було придбати бюджетний приватний будинок, середня ціна за квадрат зросла на 2,6%.

Попри це, експерти виокремили муніципалітети, в яких вартість "квадрату" не перевищує 230 євро. Розповідаємо про них.

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Де можна знайти найдешевше житло

Найдешевше обійдеться будинок у муніципалітеті Форнос-де-Альгодрес в окрузі Гуарда, де медіанна ціна квадратного метра не перевищує 169 євро (5 375 гривні). За ним йде муніципалітет Селтьярнарнес у Візеу, де "квадрат" коштує 190 євро (6 043 гривень).

10 найдешевших міст

Форнос-де-Альгодрес – 169 євро за метр квадратний;

– 169 євро за метр квадратний; Селтьярнарнес – 190 євро за метр квадратний;

– 190 євро за метр квадратний; Віла Флор – 201 євро за метр квадратний;

– 201 євро за метр квадратний; Фігейра-де-Каштелу-Родригу – 204 євро за метр квадратний;

– 204 євро за метр квадратний; Алмейда – 210 євро за метр квадратний;

– 210 євро за метр квадратний; Віміозо – 218 євро за метр квадратний;

– 218 євро за метр квадратний; Могадуро – 222 євро за метр квадратний;

– 222 євро за метр квадратний; Транкозу – 233 євро за метр квадратний;

– 233 євро за метр квадратний; Ботікаш – 227 євро за метр квадратний;

– 227 євро за метр квадратний; Пенамакор – 229 євро за метр квадратний.

Найдорожчі округи

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Найдорожчі будинки розташовані в районі Лісабона, за ним йде Кашкайш та Оейраш.