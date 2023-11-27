Яку квартиру продають в Івано-Франківську за понад 9 мільйонів: вона найдорожча в місті

В Івано-Франківську продають дворівневу квартиру за 255 тисяч доларів. Наразі це найдорожча квартира в місті.

Квартира класу "еліт" вміщує три спальні. Вона розташована в районі міського озера, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з платформи онлайн-оголошень OLX.

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Найдорожча квартира в Івано-Франківську

Загальна площа житла становить 147 квадратних метрів. Окрім спалень, у квартирі є кухня-студія, гардеробна та два санвузли.

Дворівнева, елітна квартира з сучасним і функціональним плануванням у парковій зоні. В оселі зроблено дизайнерський ремонт, кімнати повністю мебльовані, вбудована побутова техніка, стільниця з штучного каменю. Індивідуальне опалення заощадить кошти в холодний період року,

– зазначають представники агентства з нерухомості.

Інтер'єр досить затишний та світлий, переважно в кремових відтінках з рожевими, салатовими та синьо-зеленими акцентами.

Трикімнатна квартира за понад 9 мільйонів гривень / Фото OLX

"Вдале розташування будинку – поруч озеро, парк, центр міста, супермаркети, відділення пошти, школа, дитячий садок, заклади для відпочинку, зручна транспортна розв’язка", – написав автор оголошення.