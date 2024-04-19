За даними онлайн-платформи OLX, найдорожчою на ринку продажу наразі є 7-кімнатна квартира, яка розташована в самому серці столиці. Її вартість становить захмарних 9,45 мільйона доларів, тобто понад 370 мільйонів гривень, повідомляє Нерухомість 24.

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Яку квартиру пропонують за понад 9 мільйонів доларів

Квартира розташована на вулиці Івана Мазепи. В оголошенні акцентують на неймовірних краєвидах з вікна – це панорамний вигляд на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську Лавру.

Площа найдорожчого житла столиці становить 630 квадратних метрів. Планування передбачає облаштування вітальні з панорамними вікнами, кухні, гостьового санвузла, пральні, господарської спальні з гардеробною та великою ванною кімнатою, двома додатковими спальнями з окремими ванними.



Квартира розташована в центрі Києва / Фото OLX

"Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес-центр з басейном, тренажерний зал. Закрита прибудинкова територія, дитячий майданчик, цілодобова охорона", – описує ЖК, де розташована квартира, автор оголошення.



Вигляд з вікон справді неймовірний / Фото OLX

На фото видно, що у квартирі лише "голі стіни". Тобто власникові потрібно буде ще витратитися на ремонт і всі необхідні меблі.