По данным онлайн-платформы OLX, самой дорогой на рынке продаж сейчас является 7-комнатная квартира, которая расположена в самом сердце столицы. Ее стоимость составляет заоблачных 9,45 миллиона долларов, то есть более 370 миллионов гривен, сообщает Недвижимость 24.

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Какую квартиру предлагают за более чем 9 миллионов долларов

Квартира расположена на улице Ивана Мазепы. В объявлении акцентируют на невероятных видах из окна – это панорамный вид на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую Лавру.

Площадь самого дорогого жилья столицы составляет 630 квадратных метров. Планировка предусматривает обустройство гостиной с панорамными окнами, кухни, гостевого санузла, прачечной, хозяйской спальни с гардеробной и большой ванной комнатой, двумя дополнительными спальнями с отдельными ванными.



Квартира расположена в центре Киева / Фото OLX

"Подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес-центр с бассейном, тренажерный зал. Закрытая придомовая территория, детская площадка, круглосуточная охрана", – описывает ЖК, где расположена квартира, автор объявления.



Вид из окон действительно невероятный / Фото OLX

На фото видно, что в квартире только "голые стены". То есть владельцу нужно будет еще потратиться на ремонт и всю необходимую мебель.